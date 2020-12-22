Президент РФ приравнял жителей Севастополя к ветеранам ВОВ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителям Севастополя, жившим в городе во время его обороны с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года, президент России Владимир Путин присвоил статус ветеранов Великой Отечественной войны. Федеральный закон опубликован на сайте правовой информации.

Статус ветеранов войны присвоен тем, кто награжден знаком «Житель осажденного Севастополя». На данный момент эта категория насчитывает больше 1,2 тысячи человек.

Законопроект ранее внесли депутаты «Единой России». Совет Федерации одобрил его 16 декабря. Изменения также были внесены в закон «О ветеранах».

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