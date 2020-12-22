В Совфеде оценили закон Украины о запрете подавать воду в Крым

Сенатор считает законопроект Украины о запрете подачи воды в Крым копированием США. Фото: Архив "КП"

Представитель от законодательного органа государственной власти РК в Совете Федерации Сергей Цеков считает инициативу властей Украины принять закон о запрете подачи воды в Крым подражанием США.

- Американцы принимают различные законы, которые не позволяют снять санкции с России. По большому счету это ничего хорошего и Америке не принесло. И нам никакого урона особого не нанесло, только неудобства, - отметил сенатор, слова которого приводит Крымское информационное агентство.

Украина, подчеркивая, что в Крыму нет никаких проблем с водой, как бы пытается оправдаться перед международным сообществом. Подобным законом они закрепляют свою позицию, что и дальше продолжат осуществлять водную блокаду региона. Хотя это противоречит общемировым принципам в вопросах соблюдения прав человека.

- Они принимают закон, который показывает всю глубину их политической мысли, которая на самом деле никакой глубины не имеет, - подытожил Цеков.

Напомним, власти Украины могут принять закон о запрете возобновления подачи днепровской воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. В Верховную раду уже внесли соответствующий проект.

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