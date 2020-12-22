С 1 марта следующего года в Крыму увеличится подача воды

Со следующего года в Крыму увеличится объем подачи воды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Строительство необходимых сетей для увеличения подачи воды в Крым российские военные закончат к марту 2021 года, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

- Планируется увеличить ежедневный объем воды на 50 тысяч кубометров уже с 1 марта 2021 года. Достичь этого можно с помощью строительства водозабора и инженерной инфраструктуры, - сказал Шойгу.

Для снабжения Симферополя водой уже полгода работают 819 километров полевого магистрального трубопровода. За это время в столицу и центральную часть региона перебросили больше 6 миллионов кубометров воды.

- Также завершилось строительство водовода и гидротехнических сооружений для Севастополя. Ежесуточно в город перебрасывается 15 тысяч кубометров воды, - добавил министр.

Специалисты Минобороны построили насосную станцию на неделю раньше срока - за 68 дней. Водозабор от Кадыковского водохранилища открыли 19 декабря. Второй водозабор на реке Бельбек готов на 50%.

Напомним, в августе в Симферополе и 39 поселках ввели графики подачи воды из-за обмеления водохранилищ и рек. На полуострове в 2019 и 2020 году выпало очень мало осадков. На почасовую подачу воды с декабря перевели и Ялту, давление в трубах снизили в Белогорске и Алуште. Режим повышенной готовности из-за нехватки воды обьявил Севастополь.

Всего на обеспечение Крыма водой до 2024 года потратят около 50 миллиардов рублей. За эти деньги разработают новые источники, построят гидротехнические сооружения и объекты водоснабжения, отремонтируют инфраструктуру.

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