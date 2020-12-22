Бывшего замглавы Кировского района отправили в тюрьму за покушение на взятку. Фото: "КП" Архив

Бывший заместитель главы администрации Кировского района проведет в тюрьме 4 года за взяточничество в особо крупных размерах.

Инцидент произошел в августе этого года. Чиновник рассчитывал получить 100 тысяч рублей от коммерсанта за то, чтобы в реестр недобросовестных поставщиков не были внесены сведения неисполнения условий муниципального контракта.

- Договор с индивидуальным предпринимателем был заключен на приобретение жилого помещения для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - пояснили в пресс-службе прокуратуры РК.

Получить деньги обвиняемый не успел, поскольку его задержали сотрудники УФСБ России по Крыму.

Бывшего замглавы администрации признали виновным и приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Его также обязали выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей.

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