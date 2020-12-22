Ялтинский горсовет на заседании определит победителя конкурса на должность главы горадминистрации

Янина Павленко получила поддержку конкурсной комиссии. Фото: Архив КП

Ялтинской горсовет соберется для голосования по кандидатурам на пост главы городской администрации. Конкурсная комиссия определила двух претендентов — Сергея Воронова, который получил 62 балла и Янину Павленко с 79 баллами.

- На сессию в 15.00 выйдет итоговый протокол конкурсной комиссии с оценками двух кандидатов, за которых будут голосовать депутаты, - пояснил глава горсовета Константин Шимановский.

Изначально свои кандидатуры на вакантное место выдвинули четыре человека. Однако Сергей Бойцов снял свою кандидатуру еще до начала конкурса, Надежда Обухова — во время рассмотрения ее кандидатуры.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил руководителю АО «ПАО «Массандра» Янине Павленко принять участие в конкурсе на замещение должности главы администрации Ялты. После скоропостижной кончины главы администрации Ялты Ивана Имгрунта временно исполняющим обязанности был назначен первый заместитель Артем Мальцев. Павленко была одобрена на пост первого замглавы, после чего стала врио главы администрации Ялты.

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