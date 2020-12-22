Крымский журналист поблагодарил врачей, которые спасли его от коронавируса

Крымский журналист поблагодарил медиков за свое спасение. Фото: ЦУР

В Крыму за стуки с выздоровлением от коронавируса выписали 264 человека, среди них и крымский журналист Андрей Бороздин. Радиоведущий поделился историей о тяжелом течении болезни и искренне поблагодарил врачей Симферопольской городской больницы №7 за спасение.

- Как только поднялась температура, я не стал ходить на работу, а тут же оформил больничный. Ведь знаю, что шутить с таким нельзя, сам врач по образованию. Сначала думал, что болею обычной простудой, симптомы были схожи - болела голова и глаза. Но через 4 дня понял, что мне становится только хуже, пришлось вызвать «скорую», - отметил Андрей Бороздин.

Компьютерная томография показала у журналиста 15% поражения легких.

- Меня сразу положили в инфекционное отделение 7-ой городской больницы. Тест подтвердил наличие коронавируса. Больше недели я провел на кислороде, под капельницами с гормонами и антибиотиками. Повезло, что болезнь не была усложнена сопутствующими заболеваниями, - поделился радиоведущий.

Бороздин добавил, что на примере его семьи стало понятно, как два абсолютно здоровых человека могут болеть по-разному. Андрей заболел с женой практически одновременно, но она перенесла ковид на дому, в легкой форме.

Врачи боролись за здоровье журналиста больше двух недель.

- Я очень благодарен докторам, врачам, медсестрам, санитарочкам за их нелегкий труд! Считаю их работу в сложившихся обстоятельствах - настоящим подвигом, - заключил Андрей.

Бороздин вылечился, тест показал отрицательный результат. Впереди журналиста ждет период реабилитации. Пока из-за одышки он не может вести радиоэфиры.

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