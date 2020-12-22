В Ялте завершился сезон Крымской Недели Моды

Крымская Неделя Моды завершилась ежегодным конкурсом «ТОП Модель Крыма 2020». Фото: Арсен Меметов

Очередной сезон Крымской Недели Моды (КНМ) завершился в Ялте ежегодным конкурсом «ТОП Модель Крыма 2020». В рамках мероприятия 27 юных моделей и 13 красавиц из разных регионов страны 12 декабря в конференц-зале отеля Palmira Palace продемонстрировали коллекции российских дизайнеров и брендов.

Мероприятие прошло в конференц-зале отеля Palmira Palace. Фото: Арсен Меметов

В тот вечер публике показали наряды Кристины Кибовской, Alena Samarina, Марии Добровой, Анжелики Митилевой, Кристины Тякэ, Anastasia Silantyeva и Mila Win, а также таких брендов, как Anna Green и «Стильняшка», детского магазина «Карусель» и центрального детского магазина Ялты «Wonderkids».

Зрителей также развлекали шоумен Степан Меньщиков и Николай Васильев – самый знаменитый двойник Стаса Михайлова. Женскую аудиторию очень порадовали талантливые артисты, исполнившие несколько композиций из своего репертуара, а у фанатов телестройки «Дом 2» была возможность сфотографировать с бывшим участником. В перерывах между показами публику угощали мороженым.

В перерывах между показами гостей развлекали звезды и угощали мороженым. Фото: Арсен Меметов

По традициям КНМ ведущей стала певица и актриса Анна Калашникова, порадовавшая публику несколькими своими музыкальными хитами.

Ведущей светского события по традиции стала певица и актриса Анна Калашникова. Фото: Арсен Меметов

- У нас на конкурсе были представлены все города Крыма, а также приехали участницы из города Ейск. География конкурса расширяется! Я считаю, что мы ярко и достойно закрыли семнадцатый сезон, - отметила организатор КНМ и конкурса Лана Верина.

Топ моделью Крыма среди взрослых участниц по итогам конкурса стала Ксения Салата. Но на этом награждение не закончилось: призовые места нашли своих победителей и победительниц даже среди очень юных моделей.

Награды нашли своих победителей и победительниц в самых разных номинациях. Фото: Арсен Меметов

В мероприятии приняли участие и совсем юные модели. Фото: Арсен Меметов

Восемнадцатый сезон состоится в марте 2021 года.

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