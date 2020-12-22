На трассе «Таврида» недалеко от Симферополя перевернулась фура. Фото: Иван ВИСЛОВ

На трассе «Таврида» под Симферополем перевернулась фура. Возможной причиной аварии стал гололед.

Кадры с места происшествия в социальных сетях опубликовал проезжавший мимо очевидец.

- Утро. Трасса «Таврида». Между Евпаторийской и выездом на Николаевку, - уточнил автор видео.

Детали происшествия и число пострадавших пока неизвестны.

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