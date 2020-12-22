На трассе «Таврида» недалеко от Симферополя перевернулась фура.
Фото: Иван ВИСЛОВ
На трассе «Таврида» под Симферополем перевернулась фура. Возможной причиной аварии стал гололед.
Кадры с места происшествия в социальных сетях опубликовал проезжавший мимо очевидец.
- Утро. Трасса «Таврида». Между Евпаторийской и выездом на Николаевку, - уточнил автор видео.
Детали происшествия и число пострадавших пока неизвестны.
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