В Симферополе и Севастополе 23 декабря частично пропадет электричество

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 декабря в некоторых районах Симферополя и Севастополя временно отключат электроток.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Амурская, 2-46(чет), 1-89(нечет);

ул. Депутатская, 24-48(чет), 9-15(нечет);

ул. Карадагская, 13-35(нечет);

ул. Эдебият, 47-69(нечет);

ул. Алмазарская, 48-68(чет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

ул. Николая Музыки, 2;

ул. Степаненко, 8;

ул. Супруна, 1-9;

ул. 4 Бастионная, 36

с 8.00 до 17.00

ЗАО С. Перовской 8, 10, 14, 16, 18, 25, 190/2, уч. 670, 673

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