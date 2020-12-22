В Симферополе и Севастополе 23 декабря частично пропадет электричество

Свет исчезнет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
23 декабря в некоторых районах Симферополя и Севастополя временно отключат электроток.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Амурская, 2-46(чет), 1-89(нечет);
ул. Депутатская, 24-48(чет), 9-15(нечет);
ул. Карадагская, 13-35(нечет);
ул. Эдебият, 47-69(нечет);
ул. Алмазарская, 48-68(чет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 12.00
ул. Николая Музыки, 2;
ул. Степаненко, 8;
ул. Супруна, 1-9;
ул. 4 Бастионная, 36
с 8.00 до 17.00
ЗАО С. Перовской 8, 10, 14, 16, 18, 25, 190/2, уч. 670, 673
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