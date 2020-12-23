Погода в Крыму на 23 декабря: гололедица и тепло до +6

Горы припорошило снежком.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
23 декабря на Крымском полуострове зябкий и серый денек.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0…+2°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем без осадков. Ветер северо-восточный до 11 м/с. Днем +2…+4°.
На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 12 м/с. Днем тепло до +6°.
Температура воды в Черном море 6°…12°.
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