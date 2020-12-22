Украина снова готова поставлять воду в Крым

Украина может привезти воду для крымчан Фото: Иван МАРКОВ

Украина может согласиться поставлять в Крым воду, но только в цистернах и после просьбы ООН или МККК, сообщил замглавы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников.

- Если представители ООН или МККК скажут, что в регионе есть гуманитарная катастрофа, а крымчане страдают, только тогда конвои с водой в цистернах направятся в республику под контролем гуманитарных миссий, - уточник Резников.

Он отметил, что для мирного населения питьевой воды на полуострове хватает.

- Полный запуск воды в Крым по каналу пойдет только в случае возвращения региона в состав Украины. Вода будет только после деоккупации, - заявил Резников.

Напомним, Крым почувствовал дефицит воды после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала в 2014 году. Канал обеспечивал водой до 90% потребностей полуострова.

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