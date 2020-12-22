На пост заместителя главы администрации Ялты назначили Новодатскую

В Ялте выбрали нового зама главы администрации. Фото: Светлана Новодатская / Facebook
Сегодня, 22 декабря, депутаты Горсовета Ялты согласовали на должность заместителя главы администрации Светлану Новодатскую.
- В Ялте Светлана Владимировна живет давно. Знаю ее уже больше 10 лет, как опытного и порядочного человека, - отметила глава администрации Янина Павленко.
Чиновница уверена, что Новодатская добросовестный сотрудник, который ответственно относится к своей работе.
Замглавы займется вопросами социальной сферы.
Кандидатура Светланы Новодатской была поддержана депутатами единогласно.
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