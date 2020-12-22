В Европу и Азию из Крыма планируют экспортировать белоногую креветку. Фото: пресс-служба Минсельхоза РК.

Объем производства белоногой креветки в Крыму увеличился почти на 20%. К концу года он может составить около 4 тысяч тонн с учетом посадочного материала.

Министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин напомнил, что на одном из предприятий, выращивающих товарную аквакультуру, запустили инкубационный цех. Его мощность составила полмиллиарда штук в год.

- Аналогов такому предприятию в России и даже в Европе нет. Креветка выращивается в открытых водоемах, производство соответствует органическому производству, - уточнил Рюмшин, слова которого приводят в пресс-службе министерства.

Он добавил, что в следующем году первый и крупнейший в России производитель белоногой креветки планирует начать поставки в страны Европы и Азии.

Также отмечается увеличение ассортимента готовой продукции на рыбоперерабатывающих предприятиях, а также рост добычи сельди черноморско-азовской проходной на 12,6%.

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