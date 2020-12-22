В Крыму начали проверять кафе и рестораны на соблюдение мер

За несоблюдение вынужденных мер предприятиям и общепитам грозят серьезными штрафами. Фото: Архив "КП"

Несколько заведений общепита в Крыму нарушили указ главы республики о запрете массовых мероприятий в ночное время, сообщили в пресс-службе министерства промышленности политики.

В ведомстве уточнили, что почти все бары и рестораны на полуострове с 20 декабря перестали проводить корпоративы и ночные гуляния. Однако двое все же проштрафились – в одном случае отмечали чей-то день рождения, а во втором - не было журнала учета.

Два заведения общественного питания в Крыму нарушили указ главы региона о запрете массовых мероприятий. Об итогах рейдов рассказали в пресс-службе Министерства промышленной политики республики. В остальном все заведения с 22.00 прекратили свою работу.

В пресс-службе напомнили, что каждый день в вечернее время с 20 декабря по 15 января рейды полиции будут проводить проверки. За несоблюдение вынужденных мер предприятиям и общепитам грозят серьезными штрафами. В противном случае даже приостановка работы.

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