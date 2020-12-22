Константинов назвал причины продажи винзавода «Массандра»

Новый владелец винзавода готов вкладывать в его развитие миллиарды рублей
Фото: Александр КИРЬЯКОВ
Депутаты крымского парламента единодушно одобрили продажу старейшего винзавода республики «Массандра» потому, что управлять таким предприятием должен частник, а не государство. Об этом заявил глава Госсовета РК Владимир Константинов, отвечая на вопрос КП-Крым во время итоговой пресс-конференции.
Более того, как сообщил спикер, инвестор, выкупивший винзавод, пообещал сохранить бренд предприятия.
- Новый владелец пообещал сохранить бренд, это же условие было основным при продаже, - отметил Константинов.
Выяснилось, что вопрос продажи винзавода поднимался давно.
- Шанс выживаемости предприятие получит только в условиях работы свободного рынка, иначе просто умрет и станет музеем. За украинский период «Массандра» сильно отставала от других винзаводов по технологиям. Инвестор, готовый вкладывать миллиарды рублей, обещает развивать предприятие, - заключил спикер парламента.
Напомним, 14 декабря «Массандру» продали с молотка за 12 минут и за 5 миллиардов рублей. В связи с продажей предприятия в МИД Украины выразили протест.
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