Константинов назвал причины продажи винзавода «Массандра»

Новый владелец винзавода готов вкладывать в его развитие миллиарды рублей Фото: Александр КИРЬЯКОВ

Депутаты крымского парламента единодушно одобрили продажу старейшего винзавода республики «Массандра» потому, что управлять таким предприятием должен частник, а не государство. Об этом заявил глава Госсовета РК Владимир Константинов, отвечая на вопрос КП-Крым во время итоговой пресс-конференции.

Более того, как сообщил спикер, инвестор, выкупивший винзавод, пообещал сохранить бренд предприятия.

- Новый владелец пообещал сохранить бренд, это же условие было основным при продаже, - отметил Константинов.

Выяснилось, что вопрос продажи винзавода поднимался давно.

- Шанс выживаемости предприятие получит только в условиях работы свободного рынка, иначе просто умрет и станет музеем. За украинский период «Массандра» сильно отставала от других винзаводов по технологиям. Инвестор, готовый вкладывать миллиарды рублей, обещает развивать предприятие, - заключил спикер парламента.

Напомним, 14 декабря «Массандру» продали с молотка за 12 минут и за 5 миллиардов рублей. В связи с продажей предприятия в МИД Украины выразили протест.

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