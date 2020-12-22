Новая глава Ялты обнародовала декларацию о своих доходах и доходах супруга. Фото: Янина Павленко / Facebook

Глава администрации Ялты Янина Павленко сразу после назначения на пост обнародовала свои доходы, чтобы пресечь многочисленные слухи на эту тему.

Общая сумма дохода за 2019 год, прописанный в декларации, составил больше 5 миллионов рублей. Глава курортной столицы Крыма также имеет земельный участок площадью 465 квадратных метров, жилой дом, 4 квартиры и две легковые машины марки Mercedes.

Ее супруг имеет в распоряжении две квартиры, легковой автомобиль марки BMW и две грузовые машины. Зарабатывает мужчина больше 115 миллионов рублей, однако декларируемая сумма не является «чистым» доходом – это общая прибыль его предприятия.

- Еще раз подчеркну, без учета расходов, которые он понес в этот же период. Таковы требования составления декларации, - подчеркнула мэр города, слова которой приводит Крым 24.

Напомним, новой главой администрации Ялты по итогам конкурса стала Янина Павленко. Депутаты поддержали решение комиссии, определившей победу Павленко с 79 баллами. Ее конкурентом стал Михаил Воронов, однако набрал он всего 62 балла.

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