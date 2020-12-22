Крым вошел в число регионов РФ со сложной ситуацией по коронавирусу

Крым находится в четверке регионов РФ со сложной ситуацией с коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация с коронавирусом в Крыму очень сложная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- Крым входит в четверку субъектов, где стремительно растет число заражения коронавирусом. Рядом с полуостровом стоят Владимирская область, Астраханская область и Чукотский автономный округ, - сказала Попова.

Напомним, в республике с начала эпидемии зарегистрировали 22 тысячи 110 случаев заражения COVID-19.

Жесткие ограничения, которые вводили весной, отменены, но на праздники крымчанам собираться запретили. Нельзя проводить новогодние мероприятия, корпоративы и детские утренники. Запрет действует с 20 декабря по 15 января.

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