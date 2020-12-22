В центре Ялты три дрифтера устроили опасные гонки. Фото: Архив "КП"

В Ялте задержали любителей опасных гонок, устроивших поздней ночью дрифт на автомобилях. На мужчин составили 35 административных протоколов, сообщает ForPost со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.

В полицию обратились очевидцы происшествия. Трое автомобилистов, по словам заявителей, выезжали на встречные полосы движения в центре курортной столицы Крыма, создавая опасность для окружающих.

- Сотрудниками Госавтоинспекции правонарушители были установлены. В отношении троих мужчин составлено 35 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

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