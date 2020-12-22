Стало известно, хватит ли урожая зерна для обеспечения Крыма. Фото: Архив "КП"

В Крыму собрали больше миллиона тонн зерна. Этого объема хватит для перекрытия продовольственного и фуражного потребностей.

- Что касается урожая этого года, то нам для собственного обеспечения необходимо около 980 тысяч тонн зерна. Это все: и продовольственное, и фуражное, для кормления животных и птицы, и для расчетов, и пайщикам, - рассказал первый замминистра сельского хозяйства РК Денис Кратюк, слова которого приводит Крымская газета.

Он добавил, что предоставляемые государством 19 тысяч тонн зерна не имеют особого стратегического значения. Хотя помощь может пригодиться, считает Кратюк.

На данный момент зерно из интервенционного фонда находится в Крыму, и около трети его – продовольственное. Его переработают и предоставят хлебопекам.

Фуражное зерно не может быть перепродано, его следует обязательно использовать для кормления животных. Поэтому около двух третей зерна отправится на предприятия, занимающихся птицеводством и животноводством.

- Алгоритм поступления зерна следующий: после конкурсного отбора предприятия оплачивают стоимость зерна и забирают его с элеватора самовывозом. Цена реализации при этом будет равна цене, по которой оно засыпалось. В этом и весь смысл финансовой поддержки предприятий данной отрасли, - отметил замминистра.

Зерно не для долгого хранения, поэтому весь объем используют по назначению, подчеркнул Кратюк.

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