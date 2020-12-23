Производитель белоногой креветки «Рыбколхоз им. Крымских партизан» в 2021 году хочет начать поставлять свой товар в Европу и Азию, сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.- На крымском предприятии в этом году начали разводить креветок «Эллас». Цех в состоянии производить до 0,5 миллиардов штук в год, – рассказал Рюмшин.Белоногую креветку теперь планируют поставлять в Европу и Азию. Похожего предприятия нет ни в России, ни в Европе. Их выращивают в открытых водоемах, приближенных к природным.Также в этом году рыбоперерабатывающие предприятия Крыма увеличили ассортимент готовой продукции.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50