Темп распространения коронавируса в Крыму превышают общероссийские показатели. Коэффициент составляет 1,8, но в отдельных городах он значительно выше.- Самые высокие показатели в Алуште - 407,8 на 100 тысяч населения, что в 3 раза выше среднекрымского показателя, - отметила главный санврач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская. - В Красноперекопском, Кировском, Ленинском и Советском районах — в 2,5 раза выше, в Керчи - в 4 раза, в Феодосии — 2.Высокий показатель заболеваемости в Ялте, который сопровождается превышением эпидпорога по гриппу и ОРВИ в 3 раза от среднекрымских данных.Всего за неделю в Крыму зарегистрировано 2476 случаев заражения коронавирусом, 2355 случаев пневмоний.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50