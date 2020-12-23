Минувшая неделя стала рекордной по количеству летальных случаев от COVID-19.Уровень смертности в возрастной группе до 65 лет сравнялся с удельными цифрами 65+.- По уровню летальности эта неделя лидирующая - 53 случая, - сообщила главный санврач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская. - Всего за декабрь 144 случая, тогда как за весь октябрь 75, за ноябрь — 155.Из 53 умерших 14 относятся к возрастной группе 50-64 лет и 8 в возрасте 30-49 лет. 82% обратились за медицинской помощью позже второго дня проявления симптомов. У 15% не было сопутсвтующей патологии.За сутки в Крыму зарегистрировано 353 случая коронавирусной инфекции. Скончались 8 пациентов.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50