Власти Крыма определили точные сроки строительства опреснительной установки на полуострове, сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым-24».Ее начнут строить на полуострове уже с 1 января следующего года. Сейчас специалисты находятся на этапе планирования- Все решения приняты, коллеги на низком старте стоят, - отметил глава полуострова.Установку планируют построить за 14-16 месяцев. Для этого будут приложены все возможные усилия.Заметим, недавно глава Крыма сообщил о возможных вариантах строительства опреснительных установок и в других ключевых городах полуострова - Ялте, Судаке, Феодосии и Керчи.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50