С понедельника некоторые школы Крыма переходят на дистанционное обучение, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.Главный санврач республики отметила, что в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой по региону некоторые школы придется закрыть с 28 декабря. Это касается тех регионов, в которых ситуация не позволяет проводить очное образование.- Тестируйте, сегодня проговорите и примите совместное управленческое решение, – в свою очередь поручил глава Крыма Аксенов.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50