Пик заболеваемости коронавирусом ожидается в феврале-марте 2021 года, сообщил глава РК Сергей Аксенов.- К весне стоит готовиться к 500 новым заболевшим в сутки. Этот пик наступит в феврале-марте следующего года, - насторожил глава РК.Сейчас в республике в сутки фиксируют около 300 заболевших COVID-19.Напомним, в регионе с начала года коронавирус подтвердили у 22 тысяч человек, вылечиться удалось 17 тысячам. От осложнений скончались 436 пациентов.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50