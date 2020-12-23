Комплекс вакцины от коронавиурса «Спутник V» получил 41 крымский медик. В первую очередь прививку делают медицинским работникам, которые работают в «красной зоне»- На сегодняшний закончен вакцинальный комплекс, то есть две прививки получил 41 медик и 87 медицинских работников получили первую прививку, - сообщила главный санврач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская. - В первую очередь прививаются медицинские работники.В начале декабря Крым получил первые 500 доз вакцины от коронавиурса для иммунизации медицинских работников. Массовую вакцинацию групп риска власти планируют начать во второй половине января. Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50