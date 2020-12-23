Прибывший из Украины крымчанин с положительным результатом теста на коронавирус парализовал работу пункта пропуска на российско-украинской границе. Прямо с пограничного контроля его отправили в городскую больницу Армянска, а в пункте пришлось срочно проводить дезобработку.- Это первый факт, когда с положительным результатом пытаются пересечь границу РФ, - отметила главный санврач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская. - Все виды контроля были приостановлены.Для при пересечения границы исследование на ковид обязательно. Его модно сделать в первые трое суток после прибытия в Крым. В судах находятся 88 административных материалов на тех путешественников, кто забыл это сделать.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50