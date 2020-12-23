Под Симферополем на Московской трассе вечером 22 декабря сгорел автомобиль марки «Мазда», сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.На место происшествия тут же направились пожарные.- Выяснилось, что легковой автомобиль горел на открытой территории. Сотрудники МЧС тушили «Мазду» в течение 30 минут, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.Кроме этого министр добавил, что о причинах возгорания пока ничего неизвестно. Это предстоит выяснить экспертам. К счастью, пострадавших в ЧП нет.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50