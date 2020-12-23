Новогодние украшения на улицах Симферополя обошлись в 100 миллионов рублей, сообщила глава города Елена Проценко.По словам главы администрации столицы, эти деньги Симферополю выделил из бюджета Крыма.- В социальные сети к нам пришло больше тысячи фото с теми инсталляциями, которые мы установили. Это говорит о том, что горожане и гости столицы остались довольны таким подарком, - отметила Проценко.По ее словам, сумма в 100 миллионов не большая. Ялта, например, потратила в прошлом году на украшения около 85 миллионов рублей.- А у нас столица. Так что сумма относительно не большая, - подчеркнула глава города.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50