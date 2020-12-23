Власти Симферополя получили 6 проектов по строительству в городе многоуровневых улавливающих парковок. Тем не менее, в ближайшее время эта идея реализована не будет.- Вместе с главным архитектором Симферополя мы прорабатывали вопрос строительства парковок на въезде в город. Однако порос среди жителей показал, что наши граждане идею не поддержали, - сообщила Елена Проценко, глава администрации Симферополя.По ее словам, прежде чем строить в городе многоуровневые улавливающие парковки, нужно наладить логистику общественного транспорта.- Чтобы каждый знал, что оставив машину на парковке, он может сесть на свой автобус и вовремя добраться до нужного места, - подчеркнула Проценко.Сегодня, отметила глава столицы, в городе идет ремонт второстепенных дорог, чтобы автомобилисты могли оставлять свой транспорт на прилегающих улицах.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50