Транспортная развязка, которую планируют строить на западе Симферополя над дорогой, ведущей в курортный поселок Николаевка, построят за 719 миллионов рублей. Подрядчиком сделали ООО «КрымСтройМост».- Предметом государственного контракта является выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство транспортной развязки на пересечении объездной дороги Симферополя и дороги Симферополь – Николаевка» с ценой 719 085 070 рублей, - говорится в распоряжении главы Крыма об определении подрядчика.Срок окончания работ – конец 2022 года. Планируемая развязка должна стать связующим звеном между участком объездной Дубки – Левадки и частью уже действующего объезда крымской столицы и трассой на курортный поселок Николаевка. Ее начинали строить еще при Украине, но работы так и не завершили.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50