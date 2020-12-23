Власти Симферополя планируют облагородить ряд общественных территорий в следующем году. Центральная площадь крымской столицы – площадь имени Ленина – возглавила список зон, которых ждет реконструкция.- На следующий год мы планируем пять территорий: возле Куйбышевского рынка, сквер Казанский возле здания горсовета, бульвар Франко полностью весь, площадь Ленина и район Фонтаны, территория возле 44-й школы, - уточнила глава Симферополя Елена Проценко во время пресс-конференции.Облагораживание пройдет в рамках соглашения между правительствами Москвы и Крыма.Напомним, Симферополь по соглашению получил 900 миллионов рублей, из которых 391 миллион направили на ремонт 36 дворов и 440 миллионов - на реконструкцию 7 общественных территорий.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50