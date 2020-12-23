В связи с отменой массовых новогодних мероприятий, многих жителей столицы Крыма волнует вопрос: будет ли салют в Симферополе на Новый год 2020? Глава администрации города успокоила симферопольцев - праздничный фейерверк состоится обязательно.- Будет очень красивый, дорогой салют. Мы постарались, так что жители и гости Симферополя будут приятно удивлены, - заявила Елена Проценко.По ее словам, в этом году новогодний фейерверк будут запускать в районе Неаполя Скифского. Так что салют будет виден практически из любой точки города.Кроме того, Симферополь будут патрулировать в новогоднюю ночь 10 специальных групп. На их плечи ляжет контроль праздничных гуляний.- В специальные группы входят сотрудники администрация города, муниципального контроля полиции и казачества, - уточнила глава администрации.Она добавила, что надеется на сознательность горожан: во время гуляний будет соблюден масочный режим и социальная дистанция.Напомним, в Крыму начали действовать анонсированные в ноябре запреты на проведение в праздничные дни массовых гуляний и корпоративов.Помимо этого, местные власти ввели ограничение на работу заведений общепита – теперь бары, кальянные и клубы будут закрываться на ночь. Ужесточение мер профилактики связано с нестабильной эпидемиологической обстановкой.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50