В госпитали Южного военного округа поступило более пяти тысяч вакцин от коронавируса, сообщили в пресс-службе ЮВО.В первую очередь прививки получает личный состав медучреждений, работающий с больными новой коронавирусной инфекцией. Затем - командный состав и военнослужащие общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии, выполняющие служебные задачи на боевом дежурстве.Вакцинация одновременно началась в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Адыгее, Северной Осетии, а также на российских военных базах в Закавказье.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50