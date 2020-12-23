Жительница Севастополя пропала 20 декабря. Три дня о женщине 33-лет ничего не было известно. Родственники бросились ее искать и подали объявление, которое появилось на странице Лизы Алерт 22 декабря.- Рост 163 сантиметра, телосложение - нормальное, глаза голубые. Была одета в темное пальто и коричневые сапоги, - сообщалось в соцсети.К поискам подключили сотрудников Севастопольской полиции, росгвардейцев, сотрудников Черноморского флота и волонтеров.К сожалению сегодня, 23 декабря, появилось плохая новость - 33-летнюю женщину нашли мертвой.Причины и обстоятельства ее смерти устанавливаются.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50