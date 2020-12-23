В Севастополе не так давно завершился первый молодежный онлайн-фестиваль UNI FEST 2020. Мероприятие, в рамках которого были организованы разнообразные конкурсы, интервью с ректором Севастопольского Государственного университета и рэпером ST, посетило больше 5 тысяч зрителей из разных городов и стран.Во время фестиваля был реализован ряд проектов. Одним из таких стал конкурс-акселератор #Start Up Challenge, суть которого была в том, чтобы вдохновить молодых ребят к трансформации своих идей в проекты.Еще один проект - #UniStar - был направлен на поиски талантов среди студентов СевГУ. За самых выдающихся участников, в прямом эфире давшие сольные выступления, активно голосовало больше 8 тысяч человек.А один из проектов, разработанный в рамках #Start Up Challenge, даже получил поддержку от правительства Севастополя. Автор предложил создать в городе-герое единый молодежный «Креативный кластер».Прошедший впервые фестиваль #UniFest сумел соединить в себе развлекательную и образовательную программу, и все в формате ток-шоу. Он также помог студентам в реализации проектов и сделал рывок в развитии молодежи Севастополя.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50