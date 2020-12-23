В Ялте и Севастополе откроют дополнительные ковид-госпитали. Этим займется Министерство обороны РФ, сообщил президент Владимир Путин. В госпитали определят людей, зараженных коронавирусом.Глава государства добавил, что размещение пунктов лечения необходимо для полуострова, так как Крым входит в число регионов России с самым высоким уровнем заболеваемости.Напомним, сегодня, 23 декабря глава республики Сергей Аксенов заявил, что собирается обратиться в Минобороны с просьбой разместить временные госпитали в Ялте и Симферополе.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50