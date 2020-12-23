Конец декабря в Крыму будет теплым и дождливым, на Новый год снега жителям и гостям полуострова ждать не стоит, сообщили в Крымском гидрометцентре.- В выходные во многих городах региона пройдут дожди, местами очень сильные. Воздух днем прогреется до 7-12 градусов, ночью температура упадет до 3-8 градусов, - отметили в Гидрометцентре.Синоптики объяснили, что над полуостровом сейчас кружит мощный сибирский антициклон. Ему на смену скоро придет обширный североатлантический циклон, который принесет с собой осадки.- Последняя неделя года будет сухой и теплой. Столбик термометра днем покажет 5-10, а ночью 0-5 градусов, - добавили в ведомстве.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50