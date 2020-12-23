По показателям заболеваемости новой коронавирусной инфекции, внебольничным пневмониям и ОРВИ в Крыму Ялта занимает первое место, сообщает ForPost.- В Ялте уровень заболеваемости пневмониями вырос со 125 случаев в неделю до 177, - пояснила руководитель регионального Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.От Ялты не отстает Алушта: по словам Пеньковской, ситуация в прибрежном городе мало отличается от положения в курортной столице Крыма. Так, показатель заболеваемости в Алуште превысил среднекрымский в три раза – за прошлую неделю он составил 407,8 на 100 тысяч населения.Рост заболеваемости пневмонией также отмечается в Раздольненском и Первомайском района Крыма. В список лидеров также вошли Судакский регион, Керчь, Красноперекопский, Кировский, Ленинский и Советский районы.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50