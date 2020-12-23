Президент России Владимир Путин по предложению партии «Единой России» поручил удвоить выплаты медикам из «красной зоны» во время новогодних праздников.- В Трудовом Кодексе, конечно же, ничего не сказано о специальных социальных выплатах, которые мы по решению правительства выплачиваем медицинским работникам за риски, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией. В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере, - согласился Путин.Глава государства также добавил, что такое решение будет справедливым, так как не все врачи успели получить дозу вакцины от коронавируса. Риск заражения и распространения вируса все еще сохраняется.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50