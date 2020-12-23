24 декабря в некоторых районах Симферополя и Севастополя временно отключат электроток.Где не будет светаСИМФЕРОПОЛЬс 8.00 до 17.00ул. Грибоедова, 22-54/9(чет), 11-35(нечет);ул. Скрипниченко, 2-14(чет);пер. Скрипниченко, 2-12(чет), 16;ул. Лескова, 58-64(чет); ул. Рылеева, 9;ул. Ломоносова, 68-74(чет), 63(нечет);ул. Пирогова, 3-13(нечет);ул. Радищева, 40-74(чет), 37-71(нечет), 68/8СЕВАСТОПОЛЬс 9.00 до 17.00село Фронтовое: ул. Механизаторов 2-8 (чет); 1-9 (нечет),13; ул. Солнечная 2-8 (чет); 1-7 (нечет); ул. 345 дивизии 36,37,44село Пироговка: ЗАО «Южное горно-строительное управление»; пер. Горина 7-15 (нечет);ул. Пальметная 2-36(чет); 11-В,1-15 (нечет),39; ул. Угловая 6, 3, 5; ул. Урожайная 2-а,2-б,2-24 (чет),28-32 (чет); 1-23 (нечет),29,37; ул. Рабочая 2-20 (чет); 1-21 (нечет); 1-А; ул. Льва Толстого 2-24 (чет); 1-15 (нечет); ул. Озерная 2-12 (чет); ул. Пирогова 5,17,39; пер. Сельский 2; 1-3; ул.Тенистая 2-а,2,6; ул. Урожайная 22-а; пер. Озерный 4-12 (чет).с 9.00 до 17.00ул. Комбрига Потапова, д. 12, 14, 16, 18 ,20;ул. Шостака, д. 5;поселок 1 отд.с/х Зол.балка: ул. Ахлестина, ,4-28, 3-27; ул. Лазурная, 4-6с 9.00 до 12.00ТСН «Клеры»Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50