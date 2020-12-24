24 декабря на Крымском полуострове влажный и зябкий день.- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Местами туман. Утром изморозь, на дорогах гололедица. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Днем небольшой дождь. Ветер южный до 17 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°. Утром на дорогах местами гололедица.На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Днем дождь. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха до +7°.Температура воды в Черном море 6°…10°.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50