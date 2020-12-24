В лобовом столкновении двух автомобилей, произошедшем в районе симферопольского аэропорта, пострадала женщина. Инцидент произошел в 14.20.На место происшествия оперативно выехали бригада спасателей, сотрудники ГИБДД и карета «скорой помощи».По прибытии выяснилось, что на трассе Симферополь – Евпатория столкнулись две легковые машины марок Ford и Lada.- Спасателями, с помощью гидравлического оборудования, проведены мероприятия по деблокации женщины и обеспечена пожарная безопасность аварийного участка, - цитирует сообщение пресс-службы ГУ МЧС по РК Крым 24.Пострадавшую госпитализировали в ближайшую городскую больницу.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50