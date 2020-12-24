Украинские пограничники оштрафовали на границе с Крымом 25 соотечественников за въезд на полуостров по мосту.О нарушении украинского законодательства сотрудникам погрануправления стало известно во время проверки документов. Так, на КПП «Каланчак» оштрафовали 17 человек, а на КПП «Чонгар» - 8 человек, проехавшихся по Крымскому мосту.Общая сумма штрафа со всех нарушителей составила 42 тысячи 500 гривен или 112 тысяч 300 рублей.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50