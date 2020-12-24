Сегодня Минобороны РФ закончат развертывание мобильных ковидных госпиталей на полуострове, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.С завтрашнего дня мобильные станции уже смогут принимать больных.Напомним, из-за нестабильной эпидобстановки на полуострове глава Крыма обратился к Министерству обороны РФ с просьбой развернуть дополнительные ковидные госпитали. Вчера, 23 декабря, на просьбу откликнулся президент России Владимир Путин. Он поручил развернуть госпитали в Ялте и Симферополе в ближайшие дни.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50