За 23 декабря в Крыму зарегистрировали 355 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».- Бессимптомно болезнь протекает у 27 человек, еще 280 случаев выявили при обращении за медпомощью, 74 человека оказались контактными по ранее зафиксированным случаям. Один человек приехал заболевший из-за рубежа, - написал Глава Крыма.За сутки всеми лабораториями Крыма было взято 4480 тестов на коронавирус.С выздоровлением за 23 декабря выписано 422 человека, с начала эпидемии вылечиться удалось 17 360 людям.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50