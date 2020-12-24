К концу года будет готово предварительное обоснование добычи воды из месторождения под Азовским морем. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на итоговой пресс-конференции.- К обоснованиям этих работ соответствующие структуры уже приступили. Назвать не могу в связи с санкционным режимом. Поэтому процесс уже пошел, - заверил Аксенов. - Буквально к концу года подведем еще раз итоги, что сделано с точки зрения основания добычи воды и ее качества - это основной источник воды, главное, чтобы не пришлось ее дополнительно опреснять.Если пробы покажут большое количество примесей и солей, придется строить тдельную опреснительную установку.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50