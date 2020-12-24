За последние сутки в Крыму от коронавируса скончалось еще 7 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава РК.Амбулаторное лечение продолжают проходить 3580 человек, на стационаре находится 2918 человек, в обсерваторы изолировано – 27 человек.За весь период эпидемии в межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Крым и Севастополю выявлено 22 818 случаев заражения Covid-19. Вылечились от вируса 17 360 человек.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50