Вынужденные весенние меры помогли подготовить систему здравоохранения Крыма к текущей эпидемиологической обстановке, заявил глава Крыма Сергей Аксенов на итоговой пресс-конференции.- Это были неотъемлемые меры для выравнивания ситуации, - отметил Аксенов. - Благодаря этим мерам было выиграно дополнительное время.Глава республике также отметил, что сейчас ввести полную самоизоляцию в Крыму не представляется возможным. Все меры в республике принимаются постепенно.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50