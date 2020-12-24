Межрегиональное управление Роспотребнадзора предлагает ограничить работу кафе в торговых центрах на время распродаж. Других запретов в канун Нового года вводить не планируется.- Никаких новых запретов не будет. Идет речь о фудкортах в торговых центрах, поскольку Роспотребнадзор выступает зато, что в сезон распродаж фудкорты тоже являются местом скопления людей, - пояснил глава Крыма Сергей Аксенов на итоговой пресс-конференции. - Минпромполитики на вчерашний день скопления не зафиксировал. В ручном режиме проводим переговоры с торговыми сетями, как эту ситуацию ограничить. Хочешь не хочешь, большое количество прогнозируем в этих местах.Накануне на заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса руководитель управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила о дополнительных ограничениях в предпраздничный период, которые будут отражены в указе главы РК.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50